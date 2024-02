Altra serata da incubo per Ruan Tressoldi: sta dimostrando di essere da Serie A?

Il difensore del Sassuolo in estrema difficoltà contro il Napoli: un'altra partita da dimenticare, e i dubbi aumentano.

Forse è arrivato il momento di interrogarsi seriamente sulle prestazioni di Ruan Tressoldi. Preoccupanti: per il Sassuolo, sicuramente.

Il rendimento del difensore brasiliano fa a botte con le ambizioni salvezza della formazione neroverde che, in una delle serate più nere della sua esperienza in Serie A, naufraga contro il Napoli, cadendo sostanzialmente. apezzi.

E questo anche in virtù della prova di Ruan Tressoldi, autore di numerosi errori che non fanno altro che confermare i dubbi sul suo conto. Anche in ottica futura.