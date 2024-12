Rovella è il faro della squadra di Baroni: dove può arrivare questa Lazio?

Il pari amaro con l'Atalanta ha confermato le ambizioni da Champions: Rovella guida un gruppo ambizioso, Europa League e Coppa Italia nel mirino.

Uscire con l’amaro in bocca dalla sfida contro l’Atalanta appariva uno scenario non impossibile ma alquanto improbabile per la Lazio alla vigilia della sfida giocata ieri sera. Eppure alla squadra di Baroni resta la delusione dopo l’1-1 maturato all’Olimpico.

Una gara a due volti, che ha visto una grande Lazio nel primo tempo, capace non solo di andare in vantaggio ma di mettere all corde la squadra di Gasperini e fallire in diverse occasioni il raddoppio, prima di subire la reazione degli orobici, che nella ripresa hanno alzato i giri del motore e trovato in extremis, all’88’, il pari, interrompendo la lunga striscia di undici vittorie di fila ma salvando l’imbattibilità e il primato in solitaria, in attesa di Napoli-Venezia e del recupero della sfida tra la Fiorentina e l’Inter.

Nel big match della 18esima giornata arriva la reazione tanto attesa dei biancocelesti, alla prima in casa dopo lo 0-6 contro l’Inter, una risposta importante che gli uomini di Baroni offrono al campionato e a sé stessi per misurare le ambizioni in questa stagione.

Intelligenza, corsa e qualità. Il faro del centrocampo biancoceleste è sempre più Nicolò Rovella.

Nei 96 minuti dell’Olimpico, il classe 2001 offre una delle sue migliori prestazioni stagionali, impreziosita dall’assist per Dele-Bashiru, in cui disegna geometrie sul rettangolo verde di gioco e spicca per intercetti e palle recuperate.

Una prova a tutto tondo che ribadisce ancora una volta l’importanza di Rovella nella Lazio di Marco Baroni.