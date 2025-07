Rottura totale tra Vlahovic e la Juventus: chiesti 10 milioni per la buonuscita, senza cessione può finire fuori rosa

Il serbo vuole una buonuscita da 10 milioni per partire, ma la Juve non cede. Senza offerte concrete, l'attaccante rischia di restare fuori dal progetto.

La situazione tra Dusan Vlahovic e la Juventus è giunta a un punto critico, al centro di una trattativa logorante e ancora senza sbocchi. L’attaccante serbo chiede una buonuscita complessiva da 10 milioni di euro per accettare un trasferimento: 5 per sé e 5 per il suo agente, Darko Ristic. Una richiesta che la società bianconera non ha alcuna intenzione di accogliere.

Intanto, l’ingaggio da 12 milioni netti annui pesa in modo insostenibile sul bilancio del club, che valuta il cartellino tra i 25 e i 30 milioni ma non ha ancora ricevuto offerte concrete. Sullo sfondo si muove il Milan, con un interesse riacceso anche da parte dell’Al-Hilal, ma le condizioni economiche restano proibitive.

In assenza di una soluzione, Vlahovic rischia seriamente di restare a Torino come separato in casa, fuori dai piani tecnici e senza prospettive di rinnovo.