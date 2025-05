Rosicky in terapia intensiva: l'ex campione ceco è stato ricoverato improvvisamente

Apprensione a Praga, dove Rosicky è stato ricoverato: la rivelazione dopo aver lasciato l'ospedale. Nessun intervento chirurgico per l'ex Arsenal.

Tomas Rosicky, tra i migliori giocatori cechi del nuovo millennio e attuale direttore sportivo dello Sparta Praga, è stato ricoverato nei giorni scorsi "inaspettatamente", per problemi legati al cuore. Lo fa sapere lo stesso club, che evidenzia come non verranno rivelati ulteriori dettagli, rassicurando però i fans: non è stato, infatti, rischiesto alcun intervento chirurgico e il classe 1980 si trova già nella sua abitazione.

44enne, Rosicky ha legato la sua carriera ad Arsenal, Borussia Dortmund e Sparta Praga, riuscendo a giocare a lungo ai massimi livelli del calcio continentale, conquistando il premio come miglior giocatore ceco in tre occasioni, nonchè trofei come la Bundesliga e il Community Shield durante il periodo londinese.

Il ricovero di Rosicky è avvenuto la scorsa settimana, ma il giocatore, la famiglia e lo Sparta hanno deciso di raccontare quanto successo solamente quando il giocatore è uscito dall'ospedale, affidandosi alle cure domestiche. Il lavoro da ds del team di Praga, però, dovrà aspettare.