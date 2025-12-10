Rosa da integrare e caccia al 9: gennaio cruciale per la Roma

Rosa da integrare, dicevamo: gli innesti estivi - El Aynaoui a parte - non stanno dando le risposte attese e sperate. Ghilardi e Ziolkowski hanno patito il grande salto in una piazza esigente come Roma, Bailey tra infortuni e discontinuità non ha impattato, Tsimikas - quando chiamato in causa - non ha offerto picchi di rendimento altisonanti.

E allora Gasperini tende a fidarsi dei soliti noti, che giunti quasi al giro di boa del 2025/2026 stanno palesando segnali di affanno: nessun allarme, il tempo per lasciare la Roma al top c'è, ma occorre pianificare il come. E soprattutto farlo.