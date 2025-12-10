Rosa da integrare e caccia al 9: gennaio cruciale per la Roma

Un organico da integrare, un 9 da trovare.
La Roma col mercato di gennaio ha l'occasione per restare al vertice, scacciando i timori legati al rischio di vanificare lo strepitoso lavoro compiuto fin qui da Gian Piero Gasperini.
L'ex Atalanta sta spingendo i giallorossi oltre i propri limiti, sopperendo a lacune strutturali ed individuali coi dogmi che lo hanno reso celebre e fatto spiccare il volo alla Dea.
Ora però urge compiere uno step cruciale, ovvero quello di lasciare la Lupa in alto e non farle depauperare le fondamenta create dal nuovo corso.