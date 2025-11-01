Getty Images Sport
La rivelazione di Rooney: "Prima del Manchester United mi voleva il Newcastle, ci sarei andato"
L'OFFERTA SUPER DEL MANCHESTER UNITED
Rooney era molto richiesto nell'estate del 2004, dopo una stagione straordinaria con l'Everton e una brillante prestazione con l'Inghilterra agli Europei in Portogallo, prima che una frattura al piede interrompesse prematuramente il suo torneo. L'attaccante ha presentato una richiesta di trasferimento all'Everton alla fine della finestra di mercato e il Manchester United ha concluso l'affare per 27 milioni di sterline in pochi giorni. Tuttavia, non erano gli unici interessati: anche il Newcastle era in lizza per il suo ingaggio, nonostante una telefonata della leggenda del club Alan Shearer e dell'iconico allenatore Sir Bobby Robson, che però sbagliò il nome del giovane Rooney. L'ex giocatore rivelò che avrebbe accettato l'offerta dei Magpies quell'estate, ma la loro offerta costrinse lo United a decidere in fretta.
"AL NEWCASTLE SAREI ANDATO"
"Sarei sicuramente andato [al Newcastle]", ha rivelato Rooney nel suo podcast omonimo The Wayne Rooney Show. "Il Manchester United voleva aspettare una stagione e poi ingaggiarmi l'anno successivo. Il Newcastle ha fatto un'offerta e se il Manchester United non fosse intervenuto, sarei andato al Newcastle".
"Le due squadre erano in competizione tra loro. Il migliore amico del mio agente era il presidente del Newcastle all'epoca! Quindi sono sicuro che anche lui fosse stato spinto a cercare di ingaggiarmi. Volevo andare al Manchester United, ma ho parlato con Sir Bobby Robson e Alan Shearer.
"In perfetto stile Bobby Robson, al telefono mi ha chiamato 'Mark'. Ho pensato che avesse dimenticato il mio nome o che fosse un genio, perché quello è il mio secondo nome".
LEGGENDA ALL'OLD TRAFFORD
Alla fine, il Manchester United sarebbe stato molto, molto contento di aver concluso l'accordo prima del Newcastle e di non aver aspettato, come inizialmente previsto. All'epoca, l'ex allenatore del Manchester United Sir Alex Ferguson dichiarò: "Sono molto emozionato. Penso che abbiamo acquistato il miglior giovane calciatore che questo Paese abbia visto negli ultimi 30 anni. Tutti sono entusiasti di questo acquisto".
Si è rivelata una valutazione piuttosto accurata, dato che il teenager è sbocciato diventando uno dei migliori giocatori che l'Inghilterra abbia mai visto e una leggenda del club di Old Trafford, segnando 253 gol in 559 presenze ricche di trofei per il club, tra cui cinque titoli della Premier League e la Champions League nel 2008, quando una squadra stellare del Manchester United ha battuto il Chelsea ai rigori.
Parlando del suo rapporto con Ferguson, Rooney ha aggiunto: "Ricordo sempre una cosa che mi ha detto più volte, ovvero che 'la cosa più difficile da fare nella vita è lavorare sodo'. Questo mi è rimasto impresso. Qualunque sia il lavoro che fai, questo vale davvero per qualsiasi cosa. Penso che nel calcio abbiamo talento, abbiamo capacità, ma a volte non ci impegniamo a lavorare sodo ogni giorno. E si potrebbe pensare che sia normale.
"Dovresti farlo se giochi in un grande club, ma alcuni giocatori, come hai potuto vedere, non lo fanno. E questa è stata l'unica cosa che mi è rimasta impressa".
LA NUOVA VESTE DA OPINIONISTA
Rooney, tuttavia, ha avuto finora molto meno successo nella sua carriera di allenatore, con esperienze di breve durata e sfortunate alla guida del Birmingham City e del Plymouth Argyle, dopo aver allenato il Derby County e il D.C. United nella MLS.
Licenziato dal Plymouth alla fine del 2024, il quarantenne non è ancora tornato in panchina, concentrandosi invece sul lavoro televisivo come opinionista e sul suo nuovo podcast con la BBC. Resta da vedere se, dopo le recenti esperienze negative, avrà voglia di fare un altro tentativo nel mondo del management.
