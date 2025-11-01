La rivelazione di Rooney: "Prima del Manchester United mi voleva il Newcastle, ci sarei andato"

"Sarei sicuramente andato [al Newcastle]", ha rivelato Rooney nel suo podcast omonimo The Wayne Rooney Show. "Il Manchester United voleva aspettare una stagione e poi ingaggiarmi l'anno successivo. Il Newcastle ha fatto un'offerta e se il Manchester United non fosse intervenuto, sarei andato al Newcastle".

"Le due squadre erano in competizione tra loro. Il migliore amico del mio agente era il presidente del Newcastle all'epoca! Quindi sono sicuro che anche lui fosse stato spinto a cercare di ingaggiarmi. Volevo andare al Manchester United, ma ho parlato con Sir Bobby Robson e Alan Shearer.

"In perfetto stile Bobby Robson, al telefono mi ha chiamato 'Mark'. Ho pensato che avesse dimenticato il mio nome o che fosse un genio, perché quello è il mio secondo nome".