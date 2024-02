Ronaldo nervoso a fine partita: prima il gestaccio, poi lancia la maglia verso gli spalti

Provocato da un tifoso che gli ha lanciato la maglia dell'Al-Hilal, il portoghese ha risposto in malo modo, prima di scagliare la maglia sugli spalti.

La Riyadh Season Cup, torneo amichevole organizzato in Arabia Saudita, si è chiuso con la vittoria dell'Al-Hilal che, nell'atto finale, ha piegato per 2-0 l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Al termine del match, però, l'asso portoghese ha lasciato il terreno di gioco visibilmente nervoso.

Come se non bastasse, c'è stata anche la provocazione da parte di un tifoso dell'Al-Hilal, proprio all'imbocco del tunnel che conduceva verso gli spogliatoi. Un gesto irrisorio a cui l'attaccante lusitano ha risposto per le rime.