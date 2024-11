Romania vs Kosovo

UEFA Nations League C

La partita di Nations League è stata interrotta nel recupero del secondo tempo, il Kosovo ha lasciato il campo.

Clamoroso epilogo in Romania-Kosovo, gara valida per la quinta giornata della League C di Nations League.

La partita è stata interrotta durante il recupero del secondo tempo, sul risultato di 0-0.

La squadra ospite ha abbandonato il campo, pare a causa di alcuni cori e striscioni pro-Serbia da parte dei tifosi romeni.