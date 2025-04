Roma-Verona probabili formazioni: chi gioca e le ultime su Baldanzi, Dovbyk e Dybala

La partita tra Roma e Verona, terza del 33esimo turno, chiude il sabato di Serie A: all'Olimpico non ci sarà Dyabal, infortunato.

Vincere contro il Verona per permettere pressione alla Juventus, quarta in classifica. La Roma è consapevole di non poter sbagliare contro i gialloblù, avversari all'Olimpico a caccia di punti salvezza. A -5 dai bianconeri, i giallorossi di Ranieri devono vincere a tutti i costi e sperare in un passo falso di Madama, così come quello del Bologna.

All'Olimpico, però, il Verona vuole chiudere rapidamente la questione salvezza, con un +8 sulla zona salvezza decisamente rassicurante, ma non ancora matematicamente in grado di confermare la permanenza in Serie A.

Nelle formazioni di questa sera non ci sarà l'infortunato Dybala, mentre il Verona dall'altra parte deve fare i conti con gli indisponibili Harroui e Tengstedt.