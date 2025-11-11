Roma-Valerenga femminile dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Disney+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma ancora a caccia dei primi punti nella League Phase della Women's Champions League: giallorosse ancora a quota zero dopo le prime due giornate disputate.
Stesso rendimento delle prossime avversarie del Valerenga, sconfitte sia dal Manchester United che dal Wolfsburg.
Bilancio decisamente negativo per la Roma, travolta da Real Madrid (6-2) e Barcellona (0-4) in due match che hanno evidenziato tutto il divario con l'élite d'Europa.
Di seguito tutto ciò che serve sapere su Roma-Valerenga femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.