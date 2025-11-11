Pubblicità
Pubblicità
Roma WomenGetty
Vittorio Rotondaro

Roma-Valerenga femminile dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Disney+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma e Valerenga a confronto nella Women's Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Pubblicità

Roma ancora a caccia dei primi punti nella League Phase della Women's Champions League: giallorosse ancora a quota zero dopo le prime due giornate disputate.

Stesso rendimento delle prossime avversarie del Valerenga, sconfitte sia dal Manchester United che dal Wolfsburg.

Bilancio decisamente negativo per la Roma, travolta da Real Madrid (6-2) e Barcellona (0-4) in due match che hanno evidenziato tutto il divario con l'élite d'Europa.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su Roma-Valerenga femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

  • ROMA-VALERENGA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Roma-Valerenga femminile
    • Data: 11 novembre 2025
    • Orario: 18.45
    • Canale TV: Disney+
    • Streaming: Disney+
    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-VALERENGA FEMMINILE

    ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Heatley, Veje; Giugliano, Kuhl; Pilgrim; Viens, Haavi

    VALERENGA (3-4-3): Enblom; Eiriksdottir, Kovacs, Horte; Hansen, Brekken, Vickius, Tennebo; Hegg, Sevik, Tvedten

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO ROMA-VALERENGA FEMMINILE

    Roma-Valerenga femminile si giocherà martedì 11 novembre allo stadio 'Tre Fontane' di Roma: calcio d'inizio alle ore 18:45.

  • DOVE VEDERE ROMA-VALERENGA FEMMINILE IN TV

    La partita tra Roma e Valerenga sarà trasmessa in esclusiva da Disney+ e sarà visibile tramite l'app fruibile in vari modi: su smart tv, su console di gioco (Xbox e PlayStation) e su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ROMA-VALERENGA FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

    L'app di Disney+ è scaricabile anche su device portatili come smartphone e tablet; da browser servirà collegarsi al sito ufficiale e inserire le credenziali del proprio abbonamento per accedere al catalogo.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Su GOAL sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale di Roma-Valerenga femminile grazie alla diretta dedicata.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Juventus crest
Juventus
JUV
Women's Champions League
Vaalerenga crest
Vaalerenga
VAL
Paris FC crest
Paris FC
PAR