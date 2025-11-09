Roma-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La Serie A torna protagonista con un’altra giornata di campionato tutta da seguire. Nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali sono tante le gare da seguire, tra queste anche Roma-Udinese.
Dopo il ko contro il Milan nel turno precedente, la formazione giallorossa torna in campo all’Olimpico per provare a riprendere subito il cammino.
I giallorossi (21 punti) affrontano l’Udinese: i bianconeri sono reduci dalla vittoria ottenuta contro l’Atalanta e si presentano a questo impegno con 15 punti in classifica.
Tutte le info su Roma-Udinese: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.