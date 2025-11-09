Pubblicità
Manu Kone RomaGetty
Nino Caracciolo

Roma-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma-Udinese è la gara valida per l’11ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

La Serie A torna protagonista con un’altra giornata di campionato tutta da seguire. Nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali sono tante le gare da seguire, tra queste anche Roma-Udinese.

Dopo il ko contro il Milan nel turno precedente, la formazione giallorossa torna in campo all’Olimpico per provare a riprendere subito il cammino.

I giallorossi (21 punti) affrontano l’Udinese: i bianconeri sono reduci dalla vittoria ottenuta contro l’Atalanta e si presentano a questo impegno con 15 punti in classifica.

Tutte le info su Roma-Udinese: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • ROMA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Roma-Udinese
    • Data: domenica 9 novembre 2025
    • Orario: 18:00
    • Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport (canale 251) e NOW
    • Streaming: DAZN, Sky Go e NOW
  • FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-UDINESE

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic.

  • ORARIO ROMA-UDINESE

    Roma-Udinese, incontro valido per l’11ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, si gioca domenica 9 novembre 2025 allo stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 18:00.

  • DOVE VEDERE ROMA-UDINESE IN TV

    La partita di Serie A tra Roma e Udinese sarà visibile sia su DAZN che su Sky.

    Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • ROMA-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

    Saranno diverse le possibilità di seguire in streaming la gara di Serie A tra Roma-Udinese.

    Gli abbonati DAZN potranno farlo collegandosi al sito ufficiale della piattaforma e selezionando la finestra dell’evento, oppure utilizzando l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android.

    Gli abbonati Sky potranno invece seguire la gara in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go.

    La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto 'Sport’.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    DAZN ha affidato la telecronaca del match a Riccardo Mancini, il commento tecnico sarà curato invece da Dario Marcolin.

    Sky Sport invece non ha ancora comunicato i telecronisti del match.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile inoltre seguire Roma-Udinese anche su GOAL grazie alla nostra  diretta testualecon tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e i momenti salienti della gara dell’undicesima giornata di Serie A.

