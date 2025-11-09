Roma-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La partita di Serie A tra Roma e Udinese sarà visibile sia su DAZN che su Sky.

Gli abbonati DAZN potranno seguire il match in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

