Roma-Trastevere 14-0: doppiette per Dybala, Baldanzi, Rensch e Mannini, l'era Gasperini inizia in doppia cifra

La prima Roma di Gian Piero Gasperini vince di goleada: a Trigoria, a porte chiuse, i giallorossi hanno agevolmente la meglio sul Trastevere, formazione di Serie D, battuto con un nettissimo 14-0.

Tutto facile per la Roma, che già nel primo tempo indirizza in maniera decisa l'amichevole portandosi sul 5-0: sugli scudi un Paulo Dybala già in grande forma. Nella ripresa la pioggia di reti giallorosse continua, fino a sfondare la doppia cifra.

Assenti dalla sgambata Dovbyk e Pellegrini: entrambi sono infortunati e si metteranno a disposizione di Gasperini soltanto in un secondo momento, alla pari di Salah-Eddine.

La Roma tornerà ora in campo tra una settimana, sabato 26 luglio, per affrontare i tedeschi del Kaiserslautern. Quindi sarà il turno di Lens, Aston Villa ed Everton tra il 2 e il 9 agosto, altri tre test di avvicinamento verso il debutto in campionato.