Sorpresa in Roma-Torino? Possibile esclusione per Lukaku

Il belga può accomodarsi in panchina in Roma-Torino: De Rossi non lo ha provato tra i titolari.

La gioia per il passaggio del turno in Europa League - dopo la lotteria dei calci di rigore che non ha sorriso al Feyenoord - è già il passato in casa Roma: il presente si chiama Torino. Giallorossi di scena alle ore 18.30 di lunedì di nuovo all'Olimpico, al cospetto dei granata di Ivan Juric, usciti sconfitti dalla Lazio nel recupero del 21° turno disputato giovedì sera. Un appuntamento a cui potrebbe non prendere parte, almeno dall'inizio, Romelu Lukaku: sembra farsi strada l'ipotesi dell'esclusione per il belga, provato dalle fatiche infrasettimanali. L'articolo prosegue qui sotto