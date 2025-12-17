Roma prima per punti nel 2025, un paradosso: niente Champions in primavera e niente primo posto ora

La Roma chiuderà il 2025 come squadra di Serie A con più punti nell'anno solare. Il successo di misura contro il Como, infatti, ha portato i giallorossi a quota 79 in 35 partite, una in meno rispetto all'Inter. La squadra meneghina, impegnata in Supercoppa Italiana, giocherà però solamente una gara (contro l'Atalanta), mentre quella di Gasperini quelle contro Juventus e Genoa.
A +5 sulla seconda, che ha a disposizione solamente due match, la Roma può addirittura allungare come miglior squadra assoluta del 2025, mostrando ulteriormente il paradosso del suo anno solare. Nonostante sia la miglior formazione di Serie A in termini di punti, infatti, non ha raggiunto la Champions la scorsa primavera e non si trova al primo posto nell'attuale annata.
Un paradosso, però, che descrive soprattutto quanto Claudio Ranieri sia riuscito a fare da gennaio a maggio, rincorrendo le posizioni europee con un cammino praticamente perfetto dopo il disastro degli ultimi mesi andato in scena a fine 2024.