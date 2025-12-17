Roma prima per punti nel 2025, un paradosso: niente Champions in primavera e niente primo posto ora

La Roma ha lottato per il quarto posto del 2024/2025 fino all'ultimo minuto. Letteralmente. Alla fine la Juventus ha avuto la meglio, ma la squadra giallorossa è stata un'avversaria notevole in grado di mettere pepe alla corsa Champions per settimane, rendendo il finale di campionato entusiasmante in termini di suspence.

46 punti tra gennaio e maggio sono un dato enorme, ma allo stesso modo sono un traguardo importantissimo anche i 30 ottenuti da Gasperini fin qui, che rendono la Roma una delle maggiori candidate allo Scudetto.

Nel 2024, complice soprattutto la prima parte di annata 24/25, la Roma chiuse l'anno solare con appena 55 punti, mentre un anno prima il numero totale non superò i 64.