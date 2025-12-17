Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Wesley Roma Como desktopGetty Images
Francesco Schirru

Roma prima per punti nel 2025, un paradosso: niente Champions in primavera e niente primo posto ora

La rincorsa di Ranieri è stata talmente epocale che ha portato la Roma ad avere più punti di tutti nel 2025, ovviamente anche grazie al notevole impatto di Gasperini in questi mesi.

Pubblicità

La Roma chiuderà il 2025 come squadra di Serie A con più punti nell'anno solare. Il successo di misura contro il Como, infatti, ha portato i giallorossi a quota 79 in 35 partite, una in meno rispetto all'Inter. La squadra meneghina, impegnata in Supercoppa Italiana, giocherà però solamente una gara (contro l'Atalanta), mentre quella di Gasperini quelle contro Juventus e Genoa.

A +5 sulla seconda, che ha a disposizione solamente due match, la Roma può addirittura allungare come miglior squadra assoluta del 2025, mostrando ulteriormente il paradosso del suo anno solare. Nonostante sia la miglior formazione di Serie A in termini di punti, infatti, non ha raggiunto la Champions la scorsa primavera e non si trova al primo posto nell'attuale annata.

Un paradosso, però, che descrive soprattutto quanto Claudio Ranieri sia riuscito a fare da gennaio a maggio, rincorrendo le posizioni europee con un cammino praticamente perfetto dopo il disastro degli ultimi mesi andato in scena a fine 2024.

  • GLI ULTIMI MESI DEL 24/25

    La Roma ha lottato per il quarto posto del 2024/2025 fino all'ultimo minuto. Letteralmente. Alla fine la Juventus ha avuto la meglio, ma la squadra giallorossa è stata un'avversaria notevole in grado di mettere pepe alla corsa Champions per settimane, rendendo il finale di campionato entusiasmante in termini di suspence.

    46 punti tra gennaio e maggio sono un dato enorme, ma allo stesso modo sono un traguardo importantissimo anche i 30 ottenuti da Gasperini fin qui, che rendono la Roma una delle maggiori candidate allo Scudetto.

    Nel 2024, complice soprattutto la prima parte di annata 24/25, la Roma chiuse l'anno solare con appena 55 punti, mentre un anno prima il numero totale non superò i 64.

    • Pubblicità

  • PUNTARE AL MASSIMO

    Avere più punti nel 2025 non porta dei trofei, ma dimostra quanto la Roma sia cresciuta, mettendo da parte le delusioni di fine 2024. 

    Questo traguardo è anche una base per puntare al massimo nel 2026, mantenendo un cammino costante per provare a conquistare lo Scudetto dopo più di vent'anni dall'ultima volta. Nonostante l'Inter risulti ancora favorita, la Roma è sicuramente tra le big decise a cambiare il pronostico.

    Prima di un 2026 che dovrà essere di conferme, la Roma può ulteriormente migliorare la sua classifica con due partite fondamentali con cui costruire il nuovo anno: la Juventus in trasferta e il Genoa all'Olimpico.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA CLASSIFICA DEL 2025

    La Roma è certa di essere prima anche a parità di gare con l'Inter, che prima della Supercoppa ha di fatto disputato un match in più dei giallorossi (36 a 35, entrambe chiuderanno a 37).

    Per i capitolini il primo posto è al sicuro anche dal Napoli, terzo in graduatoria con 72 punti e anch'esso a 35 match, ma con la sola sfida contro la Cremonese da disputare in virtù della Supercoppa Italiana di scena a Riad.

    Il Milan è quarto con 68 punti e 36 partite disputate (anche qui, con una sola da giocare dopo la Supercoppa), mentre al quinto si trova una Juventus con 64 e due partite da disputare che chiuderanno il suo 2025 a 37 totali.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • GLI OBIETTIVI DEL 2026

    La Roma non ha vinto trofei nel 2025, ma conta di farlo nel 2026. I giallorossi hanno vinto la Conference qualche anno fa, ora sperano di portare nella Capitale l'Europa League, persa di fatto in finale nell'anno successivo alla Conference (2024).

    Il 2026 non vede la Roma favorita in alcuna competizione, ma le basi per costruire uno o più successi ci sono, soprattutto davanti ad alcuni possibili interventi sul mercato: a gennaio il primo obiettivo, ovvero, il passo in avanti di Coppa Italia (avversaria il Torino), ma anche la qualificazione agli ottavi di Europa League.

    Gennaio, inoltre, sarà importante anche in termini di Serie A, con il big match contro il Milan tra le altre sfide.

    Con l'allargamento della Supercoppa Italiana a quattro squadre, tra l'altro, la Roma deve puntare ad ottenere uno dei primi due posti di campionato o la finale di Coppa Italia, così da qualificarsi al prossimo torneo, continuare a crescere e provare a riempire la bacheca. Andando oltre la classifica dell'anno solare 2025.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Roma crest
Roma
ROM
0