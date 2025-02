Roma-Napoli, perché Dybala e Dovbyk non giocano: infortunio, scelta tecnica o turnover? Entrambi in panchina, tifosi stupiti

Formazioni Roma-Napoli, Dovbyk e Dybala non sono in campo per la partita di oggi: Ranieri stupisce tutti.

Soulè e Shomurodov in campo, Dybala e Dovbyk in panchina. Non era certo attesa la doppia esclusione in casa Roma, con mister Ranieri che ha scelto di schierare titolari le due riserve d'attacco per la partita odierna contro il Napoli.

Eppure, eccoci: i due big del reparto giallorosso non sono tra gli undici titolari all'Olimpico.

In una partita fondamentale per l'Europa, dopo le vittorie di Bologna, Fiorentina e Juventus, Ranieri si prende la responsabilità di lasciare in panchina Dybala e Dovbyk per puntare su Soulé e Shomurodov.