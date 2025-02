Roma-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma vs Monza

La Roma ospita il fanalino di coda Monza nell'ultimo match del 26° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Roma e Monza chiudono all'Olimpico il 26° turno di Serie A, in una sfida che mette in palio punti preziosi per i rispettivi obiettivi delle due squadre.

I giallorossi, guidati da Claudio Ranieri, cercano una vittoria per avvicinarsi alla zona Europa, mentre il Monza, affidato nuovamente ad Alessandro Nesta, è alla disperata ricerca di punti per una salvezza sempre più complicata.

L'articolo prosegue qui sotto

Roma e Monza si sono affrontate già 8 volte in tutte le competizioni: 5 vittorie per i giallorossi, una per i brianzoli e 2 pareggi.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Roma-Monza: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla gara in diretta tv e streaming.