Roma-Midtjylland, da quale nazione arrivano gli ospiti? Campionato, città e significato del nome
DI QUALE NAZIONE È IL MIDTJYLLAND?
Il Midtjylland è una squadra proveniente dalla Danimarca.
Tra i migliori club scandinavi negli ultimi anni, ha conquistato il campionato 2024/2025 e il secondo posto nella passata annata, guadagnandosi l'accesso ai preliminari di Europa League.
Nel corso della sua storia il Midtjylland ha vinto quattro campionati, tutti nell'ultimo decennio. Attualmente si trova al secondo posto nel torneo locale, ad appena due punti dalla capolista a sorpresa Aarhus.
MIDTJYLLAND È UNA CITTÀ?
No, Midtjylland non è una città danese. Il nome del club è stato scelto dopo la fondazione avvenuta nel 1999, di fatto in seguito alla fusione tra Ikast FS (fondato nel 1935) e Herning Frema (nato nel 1918).
Ikast ed Herning sono di fatto le due città in cui gravita il Midtjylland, il cui stadio, la MCH Arena, si trova però ad Herning.
COSA SIGNIFICA DUNQUE MIDTJYLLAND?
Il Midtjylland è l'area che comprende alcune città, tra cui proprio Herning. Attualmente la squadra è la più nota in Danimarca al pari del Copenaghen e può essere tranquillamente considerata la più importante nella regione centro-occidentale dello Jutland.
Il nome del club significa letteralmente Mid-Jutland, ovvero la parte centrale del Jutland.
IL SOPRANNOME DEL MIDTJYLLAND
Il Midtjylland e i suoi tifosi sono conosciuti con due soprannomi, ovvero Hedens Drenge e Ulvene.
Se Ulvene significa semplicemente The Wolves, con il lupo che appare anche nel logo del club, Hedens Drenge significa 'I ragazzi della brughiera', che ricorda la regione dello Jutland centrale, dove ha sede il club danese.
