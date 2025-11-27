Roma-Midtjylland, da quale nazione arrivano gli ospiti? Campionato, città e significato del nome

No, Midtjylland non è una città danese. Il nome del club è stato scelto dopo la fondazione avvenuta nel 1999, di fatto in seguito alla fusione tra Ikast FS (fondato nel 1935) e Herning Frema (nato nel 1918).

Ikast ed Herning sono di fatto le due città in cui gravita il Midtjylland, il cui stadio, la MCH Arena, si trova però ad Herning.