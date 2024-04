I giallorossi vincono contro i biancocelesti e festeggiano con tutti i tifosi della Curva Sud: De Rossi guida la sua squadra.

"Io non ero andato sotto la Curva, loro mi hanno obbligato, mi hanno preso quasi di peso e mi sono goduto anch'io qualche abbraccio con i tifosi che non è poco": queste le parole di un Daniele De Rossi emozionato, dopo la vittoria della Roma contro la Lazio.

Nel Derby, la partita più attesa: ed è per questo che i tre punti valgono di più. E, forse, anche per questo i giocatori sono usciti di nuovo dopo essere rientrati negli spogliatoi, per festeggiare coi tifosi.