Roma-Juventus, Ten Hag in tribuna: sarà il nuovo allenatore? I tifosi si dividono

All'1-1 di Roma-Juventus ha assistito anche il tecnico olandese Ten Hag, strepitoso all'Ajax ma in difficoltà Manchester United. Cosa farà ora?

Tra tifosi vip e fans di lunga data, all'Olimpico per seguire Roma-Juventus (risultato finale 1-1) c'era anche Erik Ten Hag. Allenatore olandese esonerato dal Manchester United lo scorso ottobre, è da qualche mese finito nel calderone dei nomi per il futuro della panchina giallorossa. Ma non solo.

Si è parlato di Ten Hag anche per diverse altre panchine, dalla Spagna alla Germania, fino a quella Juventus che tra fine 2024 e inizio 2025 valutava cosa fare con l'altalenante Thiago Motta, alla fine sostituito dall'attuale tecnico Tudor.

Ufficialmente ospite dei Friedkin, Ten Hag è sbarcato a Roma per seguire la sfida tra giallorossi e Juventus per studiare il calcio italiano, come aggiornamento post esonero dal Manchester United. A giugno l'olandese tornerà in panchina molto probabilmente e sta usando questi mesi per studiare diversi stili e movimenti europei, per poi decidere dove ripartire tra Ligue 1, Liga, Bundesliga, Serie A e la stessa Premier League.