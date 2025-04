Roma-Juve, chi salta il Derby in caso di giallo? I diffidati giallorossi pre-Lazio a rischio squalifica

Roma vs Juventus

Lazio vs Roma

Dopo la Juventus, la Roma di Ranieri giocherà l'atteso Derby contro la Lazio: massima attenzione ai diffidati per eventuali squaliiche.

Il Derby è sempre il Derby, ma stavolta c'è di più. La partita tra Lazio e Roma della 32sima giornata, infatti, vale tantissimo in termini di qualificazione Champions League. Biancocelesti e giallorossi lottano per il terzo e il quarto posto, con la sfida del prossimo weekend fondamentale per tornare nel massimo torneo europeo.

Ranieri e Baroni proveranno ad avere a disposizione i migliori per il Derby di metà aprile, ma entrambi fanno i conti con la solita preoccupante ansia da diffidati, visto che in caso di ammonizione uno o più giocatori salteranno la partita del prossimo turno tra Lazio e Roma.

Un sospiro di sollievo è già arrivato: la Lazio non ha subito negative ammonizioni nella partita contro l'Atalanta, visto che i giocatori colpiti da giallo non dovevano fare i conti la spada di Damocle della diffida sul capo. E la Roma?