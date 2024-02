Da cosa deve ripartire De Rossi dopo Roma-Inter: il primo tempo, la mentalità e la libertà di pensiero

I giallorossi perdono, vero, ma dimostrano che qualcosa è cambiato: Roma-Inter può essere una tappa fondamentale.

Si dice, spesso, che una squadra è lo specchio del carattere e della mentalità del suo allenatore. "L'atto" di un processo ben preciso che trasforma in concretezza l'idea "in potenza". Forse è ancora presto per dire che con la Roma di Daniele De Rossi sta accadendo proprio questo.

Quattro partite sono un dato troppo stretto per comprendere se i giallorossi hanno imboccato la strada che consentirà loro di svoltare definitivamente e di costruire un progetto vincente. Non lo sappiamo, non lo sa nessuno.

Quel che consegna Roma-Inter, le dichiarazioni postpartita e l'atteggiamento mostrato dalla squadra, in particolare nel primo tempo, rappresentano, però, un buon punto di partenza per capire da dove e cosa può e deve ripartire la formazione di Daniele De Rossi.