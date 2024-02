Roma-Inter da ex per Mkhitaryan: seconda vita calcistica e tratti da imprescindibile

L'armeno sta vivendo una nuova giovinezza in nerazzurro, atteso da un appuntamento col passato nel suo vecchio stadio.

Dici Roma-Inter e il primo nome che balza alla mente è quel Romelu Lukaku che tanto di sé ha fatto parlare la scorsa estate, senza dimenticare l'intrigo Dybala per i nerazzurri: in pochi penserebbero subito ad Henrikh Mkhitaryan, eroe 'silenzioso' della truppa di Inzaghi.

L'armeno si sta confermando sui livelli eccelsi mostrati nella stagione 2022/23, la prima dopo il soggiorno nella Capitale: la sfida dell'Olimpico sarà dunque tutt'altro che banale per lui, ormai catapultato in tutto e per tutto nel mondo Inter.

Poco prima del calcio d'inizio potrebbe palesarsi il classico groppo in gola che - e c'è da scommetterci - si scioglierà al primo pallone giocato di una sfida che ingloba il passato e il presente di Mkhitaryan.