Roma-Fiorentina, Zaniolo espulso dopo la partita: perché Chiffi ha estratto il rosso

Dopo il triplice fischio finale arriva un cartellino rosso: Chiffi espelle Zaniolo, in campo fino al 61' della partita contro la Roma.

Conclusa la partita tra Roma e Fiorentina, vinta dai giallorossi con il goal di Dovbyk, l'arbitro Chiffi ha espulso Nicolò Zaniolo.

In un clima di tensione per la rete che ha deciso la gara, per cui il mister viola Palladino ha protestato mostrando il tempo oramai concluso, il giocatore viola ha deciso di fiondarsi verso l'arbitro Chiffi per chiedere spiegazioni sul suo operato, probabilmente anche relativamente all'episodio di fine primo tempo.

Lanciatosi verso Chiffi per protestare, Zaniolo - in campo fino al minuto 61 - si è visto sventolare in faccia un rosso diretto per cui salterà la 36esima giornata di Serie A, fondamentale in chiave Europa League, contro il pericolante Venezia.