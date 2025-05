Roma-Fiorentina, Zaniolo accusato di aver colpito due giocatori con un pugno: cosa è successo dopo la partita Primavera

Il giocatore della Fiorentina ed ex Roma era presente alla semifinale del torneo Primavera: accusato dalla sua vecchia società, smentisce l'accaduto.

Nicolò Zaniolo, giocatore della Fiorentina, è accusato di aver colpito con un pugno due giocatori della Roma Primavera al termine della partita vinta dalla squadra viola giovanile.

Al termine della partita che ha permesso alla Fiorentina di qualificarsi alla finalissima del torneo Primavera, Zaniolo è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con i giocatori viola di Galloppa per poi recarsi in quelli in cui erano situati quelli della Roma.

A questo, però, le versioni non concidono. La Roma, infatti, accusa duramente il suo ex giocatore, mentre le parole dello stesso classe 1999 riferiscono di una situazione ben diversa e di cui si parlerà a lungo nei prossimi giorni.