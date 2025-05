Roma-Fiorentina, è l'ultima chiamata: scontro diretto all'Olimpico per rimanere attaccate al treno Champions

Roma vs Fiorentina

Sfida delicatissima all'Olimpico tra due squadre che ancora sperano nel quarto posto: l'obiettivo è rimanere ancorati al treno Champions.

La corsa al quarto posto che mette in palio la partecipazione alla prossima Champions League è destinata ad infiammarsi in questo segmento finale di stagione dove, calendario alla mano, andranno in scena diversi incroci dal sapore europeo.

L'articolo prosegue qui sotto

Il programma della quartultima giornata di Serie A, in tal senso, è molto ricco e, tra le sfide della domenica spicca anche il confronto diretto dello Stadio Olimpico tra Roma e Fiorentina.

Per giallorossi e viola, la sfida in terra capitolina, ha tutti i connotati dell'ultima chiamata con vista sulla massima rassegna continentale.