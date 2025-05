Roma-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma vs Fiorentina

Sfida decisiva nella corsa al quarto posto tra Roma e Fiorentina: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo la bella vittoria ottenuta in casa dell'Inter, la Roma torna in campo per un'altra sfida di alta classifica contro la Fiorentina nella 35sima giornata di Serie A.

I giallorossi sono risaliti fino al sesto posto con 60 punti, solo a due lunghezze dalla Juventus quarta. Un punto in meno della Roma invece per la Fiorentina.

Di seguito i dettagli su dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming e le probabili formazioni di Ranieri e Palladino.