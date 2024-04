Complici i risultati dal Derby d'Italia, le giallorosse di Alessandro Spugna confermano il Tricolore sul petto.

Sì, alla fine è davvero un ciclo che si è aperto: la Roma femminile è di nuovo Campione d'Italia, per la seconda volta consecutiva.

Decisiva, per la conquista aritmetica dello Scudetto, la vittoria dell'Inter nel Derby d'Italia contro la Juventus.

Per le giallorosse di Alessandro Spugna, come detto, è il secondo titolo consecutivo in campionato: un altro tassello su un percorso importante.