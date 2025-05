Relevo - Roma su Espirito Santo per la panchina: offerta al tecnico portoghese

Roma alla ricerca del nuovo allenatore: l'ultimo nome emerso è quello di Nuno Espirito Santo, sotto contratto col Nottingham Forest.

Prosegue senza sosta la ricerca della Roma di un nuovo allenatore a cui affidare la panchina dopo l'addio di Claudio Ranieri, che contro il Torino si congederà definitivamente dal calcio giocato.

Subito smentita la clamorosa ipotesi Klopp dall'agente del tedesco, per la panchina giallorossa restano in piedi diverse opzioni: l'ultima in ordine di tempo conduce a Nuno Espirito Santo.

L'attuale tecnico del Nottingham Forest sembrerebbe aver guadagnato posizioni nel 'casting' romanista, almeno stando alle ultime importanti indiscrezioni riportate da 'Relevo'.