Roma-Como 2-1, pagelle e tabellino: Saelemaekers e Dovbyk ribaltano Fabregas nella ripresa

Prosegue il periodo d'oro della Roma: battuto anche il Como in rimonta grazie a Saelemaekers e Dovbyk. Lariani in dieci dopo il rosso a Kempf.

Quarto successo consecutivo in campionato per una Roma che si porta momentaneamente a -6 dal quarto posto: battuto non senza patemi un Como che invece fa un passo indietro dal punto di vista dei risultati dopo il colpaccio contro il Napoli.

I giallorossi faticano a trovare sbocchi in un primo tempo segnato dal maggior possesso palla dei lariani, avanti nel punteggio proprio a ridosso dell'intervallo: Perrone verticalizza per Da Cunha che prende d'infilata Mancini e con un rasoterra buca Svilar.

Ranieri effettua qualche correttivo dalla panchina ed è proprio uno di questi a ristabilire l'equilibrio: avanzata di Celik e cut-back per Saelemaekers, a segno con l'aiuto di una deviazione. L'inerzia cambia definitivamente dopo soli due minuti: Kempf si becca il secondo giallo e lascia il Como in dieci. L'uomo in meno si rivela decisivo in negativo per gli ospiti, puniti dal tocco ravvicinato di Dovbyk che sfrutta al meglio l'ottimo assist di Rensch. Finale in apnea per la 'Lupa', salvata dal palo sul tiro di Vojvoda e da Svilar sul successivo tap-in di Cutrone (posizione che sarebbe stata da valutare in caso di rete).