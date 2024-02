Roma-Cagliari da sogno per Huijsen: entra e segna il primo goal in Serie A

Il difensore giallorosso in prestito dalla Juventus viene inserito da De Rossi e segna: prima gioia in campionato.

A un certo punto, la stagione di Dean Huijsen rischiava di vivere un "prima" e un "dopo" l'esonero di José Mourinho alla Roma: anche perché è stato proprio il portoghese a volerlo nella capitale.

Con Daniele De Rossi le cose non sono cambiate: o meglio. L'allenatore giallorosso lo ha escluso dalla lista UEFA per gli impegni in Europa League, ma ha comunque promesso di impiegarlo e così è stato anche contro il Cagliari.

Nel secondo tempo il giovane in prestito dalla Juventus entra e realizza un pezzo del suo sogno: segna la prima rete in Serie A.