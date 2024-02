Roma-Brighton a che ora si gioca giovedì 7 marzo 2024: 18:45 o 21? Le informazioni sulla partita degli ottavi di Europa League

Ottavi di Europa League 2024, la Roma gioca la prima partita all'Olimpico contro il Brighton: tutte le info sul match

Giovedì 7 marzo 2024 la Roma affronta il Brighton nell'andata degli ottavi di Europa League. Dopo aver superato i playoff, la squadra di De Rossi sfida quella di provare ad avanzare ai quarti del torneo che si concluderà a Dublino a metà maggio.

In particolare la Roma gioca la partita d'andata in casa in virtù del ruolo di non testa di serie, per questo motivo il ritorno - decisivo - del 14 marzo si disputerà fuori dall'Olimpico.

Relativamente al 7, invece, vediamo a che ora scenderanno in campo i giallorossi.