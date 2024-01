La Roma pensa a Baldanzi: contatti in corso con l'agente, l'Empoli fa muro

Il club giallorosso vuole assicurare un prospetto a Daniele De Rossi: nessun contatto con l'Empoli, ma si sonda il terreno.

La difficile stagione dell'Empoli non ha messo fin qui in cattiva luce il talento di Tommaso Baldanzi: tant'è che, in Serie A, c'è chi prova ad accaparrarselo anche a gennaio, a stagione in corso.

A farsi avanti, secondo Sky Sport, nelle ultime ore sarebbe stata la Roma che, con Daniele De Rossi in panchina, è alla ricerca di un profilo come quello dell'Azzurrino.

Vanno, però, valutate diverse questioni: innanzitutto la lotta salvezza in corso, poi l'intenzione dell'Empoli di trattenere il suo gioiello.