Matteo Occhiuto

Roma a Cagliari col dilemma attaccante: esame per Ferguson, gennaio si avvicina

All’Unipol Domus la Roma di Gasperini vuol ritrovare il goal e un Ferguson che, fin qui, si è visto poco: solo una rete in campionato per l’ex Brighton, sotto esame anche in vista del mercato di riparazione.

Trasferta all’Unipol Domus per la Roma di Gian Piero Gasperini nella 14esima giornata di Serie A Enilive. I giallorossi saranno di scena in Sardegna, con l’obiettivo di tornare a correre dopo lo stop contro il Napoli di domenica sera.

Quello che è mancato alla Roma, oltre al risultato, è il goal, che in realtà è uno dei principali difetti della formazione di Gasp.

Le responsabilità soo anche e soprattutto degli attaccanti, che fin qui per motivazioni diverse si sono accesi solamente a corrente alternata.

Il primo a essere sotto la lente d’ingrandimento è Evan Ferguson, arrivato in estate dalla Premier League.

    UN SOLO GOAL PER FERGUSON

    L’Irlandese si gioca tanto nelle prossime settimane. Arrivato in prestito dal Brighton, il giocatore classe 2004 ha segnato solo una rete fin qui, nella trasferta vinta a Cremona. Un bottino magro che, secondo la Gazzetta dello Sport, ne mette a rischio la permanenza in Italia. La Roma, da lui, si aspetta molto e senza una svolta si potrebbero anche prendere decisioni dure, come un suo possibile ritorno anticipato in Inghilterra.

    I PROBLEMI DI DYBALA

    C’è poi da monitorare la situazione Dybala, L’argentino, come spesso accaduto dal suo arrivo nella Capitale, è stato anche quelt’anno falcidiato dai problemi fisici, che ne hanno limitato rendimento e apparizioni in campo. In settimana ha avuto giorni difficili per febbre, ma a Cagliari dovrebbe esserci sebbene senza certezza di titolarità.


    QUANDO RIENTRA DOVBYK?

    Fra i profili del reparto offensivo giallorosso c’è, poi, anche quello di Artem Dovbyk. L’ucraino è alle battute finali del processo di guarigione dall’infortunio e dovrebbe rientrare fra una decina di giorni. Il suo innesto, comunque, non sembra destinato a bastare a Gasperini, che ha già chiesto più volte alla dirigenza un intervento offensivo per gennaio.

    LE ALTERNATIVE SUL MERCATO

    Sono tanti i nomi accostati alla Roma in ottica offensiva per gennaio. Uno dei più ricorrenti è quello di Zirkzee, in goal domenica con il Man United ma possibile pista da percorrere per i capitolini. Poi c’è anche Raspadori, prelevato dall’Atletico Madrid nella scorsa estate, e i più esotici Yuri Alberto e Tel. Gasp si aspetta una punta, sperando che nel mese che chiuderà il 2025 le sue attuali opzioni, Ferguson su tutti, ingranino la marcia più elevata.

