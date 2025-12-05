Roma a Cagliari col dilemma attaccante: esame per Ferguson, gennaio si avvicina

C’è poi da monitorare la situazione Dybala, L’argentino, come spesso accaduto dal suo arrivo nella Capitale, è stato anche quelt’anno falcidiato dai problemi fisici, che ne hanno limitato rendimento e apparizioni in campo. In settimana ha avuto giorni difficili per febbre, ma a Cagliari dovrebbe esserci sebbene senza certezza di titolarità.