Roma a caccia di un attaccante a gennaio per sognare lo Scudetto: dalla pista Zirkzee allo scambio Beto-Dovbyk, i nomi per il regalo a Gasperini

La Roma non si ferma e guarda al mercato di gennaio come a un passaggio chiave per alimentare il sogno Scudetto.
Dopo il successo contro il Como, i giallorossi - a 3 punti di ritardo dall’Inter capolista - sono chiamati a sostenere la corsa al vertice con interventi mirati. La priorità individuata dalla dirigenza riguarda l’attacco, reparto che potrebbe essere rinforzato con un innesto di peso.
Il club capitolino sta valutando diverse piste con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini un centravanti funzionale alle sue idee.