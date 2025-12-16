Pubblicità
Everton FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Roma a caccia di un attaccante a gennaio per sognare lo Scudetto: dalla pista Zirkzee allo scambio Beto-Dovbyk, i nomi per il regalo a Gasperini

Massara al lavoro per regalare un attaccante a Gasperini: spunta l’idea Beto con Dovbyk, ma il mercato giallorosso si muove su più fronti.

La Roma non si ferma e guarda al mercato di gennaio come a un passaggio chiave per alimentare il sogno Scudetto

Dopo il successo contro il Como, i giallorossi - a 3 punti di ritardo dall’Inter capolista - sono chiamati a sostenere la corsa al vertice con interventi mirati. La priorità individuata dalla dirigenza riguarda l’attacco, reparto che potrebbe essere rinforzato con un innesto di peso. 

Il club capitolino sta valutando diverse piste con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini un centravanti funzionale alle sue idee.

  • PRIORITÀ ATTACCANTE

    La spinta verso il mercato arriva anche dalle parole dell’allenatore. 

    Nel post partita di Roma-Como, Gasperini ha chiarito la propria posizione sul tema, sottolineando come la società sia consapevole delle necessità: 

    “Massara sa benissimo qual è il mio pensiero, ma non da adesso: ha avuto quattro-cinque mesi e sicuramente si farà trovare prontissimo. La Roma così è forte, perché la classifica dice questo, ma la Roma non può smettere di guardarsi in giro”, 

    La dirigenza, con il direttore sportivo Massara in prima linea, è quindi al lavoro per individuare un esterno di piede destro e soprattutto una punta centrale capace di incidere nella seconda parte di stagione.

  • LA PISTA ZIRKZEE-ROMA

    Tra i nomi seguiti dalla Roma resta quello di Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese ex Bologna e attualmente al Manchester United è considerato un profilo ideale ma di difficile accesso. 

    Il giocatore vorrebbe lasciare l’Inghilterra e tornare in Italia. I Red Devils, però, chiedono un prestito con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro e sarebbero disposti a lasciarlo partire soltanto a fine gennaio. 

    Una formula e dei tempi che rendono l’operazione complessa, pur mantenendo vivo l’interesse giallorosso.

  • IDEA BETO E SCAMBIO CON DOVBYK

    Accanto a Zirkzee, la Roma sta esplorando con attenzione una pista alternativa che porta in Premier League. 

    Come riporta Matteo Moretto, il club giallorosso segue anche Beto, attaccante dell’Everton con contratto in scadenza nel 2027. Sul tavolo c’è l’ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe Artem Dovbyk, legato alla Roma fino al 2029. 

  • DUE OSTACOLI

    L’operazione, però, non si preannuncia semplice: difficilmente si arriverebbe a uno scambio secco, considerando la differenza di valutazione economica tra i due giocatori e la diversa durata dei contratti. 

    Un altro nodo riguarda la volontà dello stesso Dovbyk, elemento centrale per l’eventuale riuscita dell’affare, come sottolineato ancora da Moretto.

  • GUDMUNDSSON

    Il mercato offensivo resta fluido e ricco di alternative e la Roma osserva con interesse l’evolversi di più situazioni, tra cui quella di Albert Gudmundsson alla Fiorentina

    Come riferisce Il Messaggero, il club giallorosso starebbe pensando all’islandese con la formula del prestito. 

    Il giocatore piace a Gasperini per la sua duttilità e le caratteristiche adatte a ricoprire più ruoli, qualità già apprezzate dal tecnico che lo aveva valutato positivamente anche in estate, prima del riscatto della Fiorentina dal Genoa. 

    La Roma continua così a monitorare il mercato, pronta a cogliere l’occasione giusta per rafforzare l’attacco e sostenere la propria ambizione tricolore.

