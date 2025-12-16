Roma a caccia di un attaccante a gennaio per sognare lo Scudetto: dalla pista Zirkzee allo scambio Beto-Dovbyk, i nomi per il regalo a Gasperini

La spinta verso il mercato arriva anche dalle parole dell’allenatore.

Nel post partita di Roma-Como, Gasperini ha chiarito la propria posizione sul tema, sottolineando come la società sia consapevole delle necessità:

“Massara sa benissimo qual è il mio pensiero, ma non da adesso: ha avuto quattro-cinque mesi e sicuramente si farà trovare prontissimo. La Roma così è forte, perché la classifica dice questo, ma la Roma non può smettere di guardarsi in giro”,

La dirigenza, con il direttore sportivo Massara in prima linea, è quindi al lavoro per individuare un esterno di piede destro e soprattutto una punta centrale capace di incidere nella seconda parte di stagione.