Roma-Inter, perché i nerazzurri giocano con i nomi scritti in cinese sulle maglie

L'Inter sfida la Roma all'Olimpico con una maglia particolare: ecco perché i nerazzurri giocheranno con i nomi scritti in cinese sulle maglie.

L'Inter, reduce dalla pesantissima vittoria contro la Juventus, si appresta a scendere in campo all'Olimpico per affrontare la Roma di Daniele De Rossi.

Un test sicuramente dall'alto coefficiente di difficoltà per i nerazzurri, chiamati ad affrontare una squadra in salute e che con il suo nuovo allenatore ha colto tre vittorie in altrettante partite.

Per l'occasione, però, la squadra di Simone Inzaghi si presenterà in campo con una piccola novità, rintracciabile sulle divise da gioco: i giocatori dell'Inter scenderanno in campo con i nomi sulle maglie scritti in cinese.