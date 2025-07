Rodrygo verso l'addio al Real Madrid, incontro con gli agenti: il brasiliano fuori dai piani di Xabi Alonso, quanto costa e dove può finire

L’attaccante brasiliano resta in panchina contro il PSG: settimana prossima incontro a Madrid con i suoi agenti per discutere la cessione.

L’eliminazione del Real Madrid dal Mondiale per Club per mano del Paris Saint Germain ha segnato un punto di svolta nella gestione di Rodrygo Goes.

L’attaccante brasiliano è rimasto in panchina per tutta la durata della pesante sconfitta per 4-0 e, nel post-partita, il tecnico Xabi Alonso ha confermato che si è trattato di una scelta tecnica. Le parole dell’allenatore, unite alla situazione contrattuale e al malcontento del giocatore, rendono ormai concreta l’ipotesi di una separazione.

La prossima settimana, come riferito da Fabrizio Romano, è previsto un incontro a Madrid con gli agenti del calciatore per definire il suo futuro: il Real è disposto a trattare la cessione, ma solo a determinate condizioni.

Diverse squadre europee monitorano la situazione, tra cui Arsenal, Manchester City e PSG, mentre resta esclusa qualsiasi pista verso l’Arabia Saudita.