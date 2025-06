Rodrygo in uscita dal Real Madrid: dall’Arsenal al Bayern Monaco, sei destinazioni che esalterebbero il suo talento

L'attaccante brasiliano è ormai fuori dai piani del Real Madrid. Rodrygo ha ha molte pretendenti, dall'Arsenal al Bayern Monaco: tutte le soluzioni.

Il Real Madrid e Rodrygo non sembrano più una coppia vincente. Anzi, forse non lo sono mai stati. Ma il destino del talentuoso attaccante brasiliano sembra ormai segnato. È un eccellente ala sinistra, probabilmente tra i primi dieci al mondo nel suo ruolo, ma chiuso da due dei primi tre, entrambi compagni di squadra. Proprio per questo, molto difficilmente potrà mai giocare nella sua posizione preferita al Real Madrid.

Lui lo sa, e lo sa anche il Real Madrid. Xabi Alonso non gli ha dato alcuna possibilità durante il Mondiale per club e anche Carlo Ancelotti lo lasciava fuori dalla formazione titolare nel finale della scorsa stagione. Inoltre, anche Arda Guler e Brahim Diaz lo stanno scavalcando nelle gerarchie. È ora di voltare pagina, nonostante i tentativi diplomatici di Xabi Alonso nelle ultime conferenze stampa.

Ma dove si trasferirà il ragazzo? Rodyrgo è un giocatore difficile da interpretare tatticamente. È sicuramente un attaccante di sinistra, ma il suo ruolo esatto in una formazione titolare è discutibile. La sua versatilità è inestimabile, ma è un giocatore il cui talento ha davvero bisogno di essere valorizzato in una squadra in grado di soddisfare le sue esigenze. L'Arsenal sembra la destinazione più probabile, ma ci sono altre pretendenti che potrebbero valore al meglio il potenziale di un calciatore che ha tutto per diventare un fuoriclasse di livello mondiale.

L'articolo prosegue qui sotto

GOAL esamina le migliori destinazioni possibili per la stella brasiliana...