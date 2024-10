Rodri, il primo vincitore del Pallone d'Oro in stampelle? "Non so niente"

Perché Rodri si è presentato in stampelle alla cerimonia del Pallone d'Oro? Colpa dell'infortunio di qualche settimana fa.

Mai dire mai quando si parla di Pallone d'Oro? Sinceramente no, considerando come le previsioni di ogni anno si siano sempre rivelate azzeccate. I rumors sono sempre stati reali, i leak hanno confermato il vincitore finale. Fino, a quanto sembra, all'edizione 2024, in cui Vinicius era dato come sicuro vincitore davanti a Bellingham e Rodri. E invece no, vincerà lo spagnolo.

Stavolta France Football ha fatto di tutto per blindare i risultati, si è detto sicuro che dal 2024 tutto sarebbe cambiato. Basta spoiler, basta notizie sicure. Detto fatto, tutto ribaltato a poche ore dalla cerimonia del Pallone d'Oro e Real Madrid a casa. Anche i Blancos erano certi della vittoria e per questo hanno deciso di disertare la cerimonia.

E così, intorno alle 20:00, Rodri è arrivato a Parigi. In stampelle, visto il grave infortuni al ginocchio di qualche settimana fa che lo terrà fermo fino al termine della stagione: "Non so niente sulla vittoria, vediamo" ha detto il centrocampista del Manchester City e Campione d'Europa con la Spagna.