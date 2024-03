Rocchi conferma lo stop di Di Bello: l'UEFA lo designa per Real Madrid-Lipsia

Dalle parole del designatore di Serie A e B alla scelta della UEFA: l'arbitro di Lazio-Milan sarà operativo in Champions League.

Una settimana abbastanza "particolare", quella vissuta da Marco Di Bello: l'arbitro di Lazio-Milan è passato, in pochi giorni, dalla designazione in Lazio-Milan a una prestazione che ha suscitato non poche reazioni negative, nella partita dell'Olimpico.

Ma non è ancora finita: perché il direttore di gara è stato sì fermato dalla CAN, e da Gianluca Rocchi, ma designato dalla UEFA per la Champions League.

Insomma: la "strana" settimana di Di Bello continua. Da Lazio-Milan a Real Madrid-Lipsia, non è ancora finita.