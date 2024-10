Juventus vs Lazio

Il designatore commenta il contatto tra Douglas Luiz e Patric nell'area della Lazio: "Gesti che non ci piacciono".

Durante la puntata di Open Var il designatore Gianluca Rocchi ha commentato uno degli episodi più discussi.

Protagonista il brasiliano Douglas Luiz, che nel finale di Juventus-Lazio rischia un cartellino rosso per condotta violenta.

L'episodio però sfugge all'arbitro in campo ed il VAR decide di non richiamarlo per l'on-field review.