Il figlio di Robinho debutta con il Santos, il padre è in prigione da un anno

L'ex giocatore di Real Madrid e Manchester City sta scontando una condanna di nove anni: intanto Robson ha debuttato con Neymar.

Per ora solamente un'amichevole, ma nelle prossime settimane Robson Junior, o meglio Robinho Junior, potrebbe debuttare in gara ufficiale con la maglia del Santos. Figlio del famoso attaccante ex Real Madrid e Milan, il giovane brasiliano è stato schierato nel match contro la Desportiva Ferroviaria. Risultato? Dopo 29 minuti dal suo ingresso in campo un assist che ha dimostrato quanto il giocatore ci sappia fare.

Considerato uno dei migliori prospetti del club, Robinho jr ha condiviso il campo con Neymar, tornato al Santos dopo la deludente avventura all'Al-HIlal e nuovamente in goal proprio nella sfida che ha visto il giovane figlio d'arte fare l'esordio con la prima squadra del Santos. Per O Ney, di fatto, si tratta della prima rete nel giro di quattro mesi.

Mentre Robson mostrava ottime doti nel match, che anticipa un suo importante utilizzo in prima squadra nel breve periodo, il padre Robinho si trovava in carcere in Brasile. L'ex attaccante del Manchester City, infatti, è stato condannato per violenza sessuale di gruppo in Italia, avvenuta, nel 2013 e sta scontando la sua condanna da oltre un anno.