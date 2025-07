Firmino lascia l'Al Ahli dopo la vittoria della Champions, ma rimarrà in Medio Oriente

L'ex attaccante del Liverpool è pronto a lasciare il club saudita Al-Ahli prima del previsto, ha deciso di continuare la sua carriera in Qatar.

Roberto Firmino ha scelto di intraprendere una nuova avventura in Asia dopo aver vinto la Champions League locale con l'Al-Ahli.

L'attaccante brasiliano, ex Liverpool, giocherà in Qatar nella prossima annata, ad un anno dalla scadenza dell'accordo con l'Al-Ahli, in cui militano altri campioni transitati in Europa come Mahrez, Demiral, Toney e Ibanez.

Per Firmino, 33 anni, 14 reti con la maglia dell'Al-Ahli e la consapevolezza di aver aggiunto alla propria importante bacheca un altro trofeo di spessore conquistato nel suo 'nuovo' continente.