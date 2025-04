Rivoluzione ‘azzurra’ per la Juventus: l'intreccio Tonali-Douglas Luiz, nel mirino Retegui, Lucca e Comuzzo

Il nuovo corso bianconero parlerà italiano: Tonali nuovo simbolo, occhi su Leoni. Flop Douglas Luiz, la cura Tudor non è servita: torna in Premier?

La Juventus si prepara a una profonda rifondazione tecnica, con un progetto che punta decisamente sul talento italiano. Dopo un mercato estivo e invernale da oltre 200 milioni spesi in gran parte per giocatori stranieri, alla Continassa si respira aria di ritorno alle origini.

L’obiettivo è chiaro, come rivela La Gazzetta dello Sport: costruire un nuovo ciclo vincente affidandosi ai migliori giovani Azzurri in circolazione e chiudere alcune parentesi sfortunate come quella di Douglas Luiz, il centrocampista brasiliano arrivato tra grandi aspettative e finito ai margini del progetto.

In cima alla lista dei desideri c’è Sandro Tonali, ma il rinnovamento coinvolgerà anche l’attacco e la difesa, con i nomi di Lorenzo Lucca, Mateo Retegui, Pietro Comuzzo e Giovanni Leoni in primo piano.