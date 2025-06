River Plate-Urawa Red Diamonds dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

River Plate vs Urawa Red Diamonds

Mondiale per Club

River Plate e Urawa Red Diamonds all'esordio nel Mondiale per Club: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: ad aprire le danze nel Gruppo E sono River Plate e Urawa Red Diamonds.

Argentini e giapponesi sono stati inseriti nello stesso raggruppamento di Inter e Monterrey, a loro volta avversarie poche ore dopo questa prima sfida.

I 'Millonarios' hanno staccato il pass per la competizione iridata grazie al primo posto nel ranking tra le squadre sudamericane eleggibili; l'Urawa si è invece qualificato in virtù della vittoria della Champions League asiatica nel 2022.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su River Plate-Urawa Red Diamonds: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.