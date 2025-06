River Plate-Monterrey dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

River Plate e Monterrey a confronto nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Il Mondiale per Club è giunto alla seconda giornata per quanto riguarda la fase a gironi: nel Gruppo E spazio alla sfida tra River Plate e Monterrey.

Gli argentini hanno ottenuto il bottino pieno all'esordio nella competizione: secco 3-1 rifilato all'Urawa Red Diamonds, che però ha portato in dote anche l'infortunio di Driussi (torneo finito per lui).

I messicani hanno invece fermato l'Inter sul pari: di Sergio Ramos l'incornata valevole il momentaneo vantaggio, prima del definitivo pari a opera di Lautaro Martinez.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su River Plate-Monterrey: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.