Il ritorno di Abraham: in panchina per Roma-Sassuolo

L'attaccante inglese sarà in panchina in occasione di Roma-Sassuolo: prima volta dopo il grave infortunio rimediato il 4 giugno 2023.

Era il 4 giugno 2023, si giocava Roma-Spezia e la squadra allora allenata da Mourinho era in lotta per la conquista di un posto in Europa League, poi effettivamente ottenuto: a macchiare il finale di stagione, però, ci pensò la rottura del legamento crociato rimediata da Tammy Abraham proprio quella sera.

Da allora l'attaccante inglese non ha più visto il campo, impegnato nel lungo percorso di riabilitazione dopo l'intervento chirurgico: l'attesa sta però per terminare.

Abraham, tornato tra i convocati giallorossi, potrebbe finalmente tornare a calcare il prato verde in occasione di Roma-Sassuolo, in programma oggi alle ore 18.