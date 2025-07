Chelsea vs Paris Saint-Germain

Mondiale per Club

Post partita infuocato quello di Chelsea-PSG: Luis Enrique rifila una manata a Joao Pedro, nel parapiglia presente anche Donnarumma.

Un finale (di finale) da corrida.

Chelsea-PSG regala un'appendice per nulla in linea col talento e la forza delle due squadre, con una rissa al triplice fischio a rovinare una partita resa bellissima dalle giocate di classe dei Blues ma più in generale dalla qualità presente sul prato verde del Meadowlands Stadium.

Protagonista in negativo soprattutto Luis Enrique, reo di essersi distinto nel parapiglia per una manata a Joao Pedro.