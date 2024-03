Rissa calciatori-tifosi e 12 arresti: il Fenerbahce valuta il ritiro dal campionato turco

Ieri scontri in campo al fischio finale di Trabzonspor-Fenerbahce: il CdA del club di Istanbul ha fissato un'Assemblea Generale Straordinaria.

Il Fenerbahce minaccia il ritiro dal campionato della Turchia. Attraverso un comunicato ufficiale, il Consiglio d’Amministrazione ha convocato un’assemblea generale per martedì 2 aprile dopo i fatti accaduti ieri al termine della sfida vinta per 3-2 sul campo del Trabzonspor.

Il calcio turco è nuovamente nel caos. A tre mesi di distanza dall'aggressione a un arbitro da parte del presidente dell’Ankaragucu, nuovi atti di violenza hanno caratterizzato il weekend calcistico in Turchia.

Come annunciato dal Ministro dell’Interno turco, sono in corso alcune indagini per stabilire i responsabili dell’accaduto e punirli.

Anche la FIFA si è espressa sulla vicenda attraverso le parole del presidente Gianni Infantino.

L’episodio ha ferito particolarmente il Fenerbahce, che attraverso una nota ha annunciato la possibilità di ritiro dalla SuperLig.