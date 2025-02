Riso: "Offerte da Premier e Liga per Frattesi, avrei portato Cristante all'Inter ma c'era anche la Juve. Tonali troppo caro per la Serie A"

L'agente racconta i retroscena su Frattesi e Cristante e parla del futuro di Rovella, Lucca e Maldini: "Tonali ha un valore alto per i club italiani".

In un gennaio da record per numero di trasferimenti, in Serie A il Milan ha chiuso col botto e una vera e propria rivoluzione, mentre la Juventus ha dovuto risistemare diverse questioni tra infortuni e qualche accorgimento in vista della seconda parte di stagione.

Il nome che ha acceso per lunghi tratti la sessione invernale di calciomercato è stato quello di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e della Nazionale, che poteva lasciare i nerazzurri per vestire nuovamente la maglia della Roma. Un trasferimento che non si è concretizzato.

Giuseppe Riso, agente del calciatore, ha raccontato tutti i retroscena del calciatore nerazzurro e di altri suoi assistiti in una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.

Una chiacchierata tra operazione portate a termine come quella di Sottil al Milan, definita la più ‘sofferta’, o il futuro di gioielli della Nazionale come Rovella, Tonali e Lucca, tutti gestiti da Riso, oltre a Maldini, che si trasferito all’Atalanta alla corte di Gasperini.