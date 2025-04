La rinascita di Natan: goal decisivo al Barcellona, quanto può incassare il Napoli dalla sua cessione

Arrivato come erede di Kim, Natan al Napoli non ha mai convinto: ora il Betis vuole riscattarlo.

L'estate del 2023 è stata quella del suo sbarco in Italia, arrivato dai brasiliani del Bragantino per 10 milioni con la nomea di 'erede di Kim', ceduto a peso d'oro al Bayern Monaco: Natan, al Napoli, non ha però mai convinto.

Nell'unica stagione all'ombra del Vesuvio non è riuscito a soddisfare le grandi attese sul proprio conto, complice anche e soprattutto una stagione disgraziata che ha reso pressoché impossibile il suo totale inserimento in una realtà del tutto nuova.

La cessione, quindi, era l'unica soluzione plausibile per Natan, che in Spagna sembra aver trovato la dimensione ideale con la maglia del Betis: ora gli andalusi hanno intenzione di riscattare il cartellino del brasiliano, affascinati dalla qualità delle prestazioni offerte in campo.